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Ракурс
Замість Telegram - українські розробники хочуть створити комунікаційний сервіс "Дія.Канали"

Замість Telegram — українські розробники хочуть створити комунікаційний сервіс «Дія.Канали»

13 тра 2024, 20:06
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Українські розробники хочуть створити комунікаційний сервіс «Дія.Канали», щоб замінити Telegram.


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Як повідомляє «Детектор Медіа», з відповідною пропозицією виступили розробники громадської організації «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів».

Їхня ідея полягає в тому, щоб створити окремий від «Дії» сервіс, що надаватиме офіційну інформацію українцям. На презентації вони також показали можливий дизайн додатка — на ньому можна побачити не тільки державні канали, а також інші медіа.

Варто наголосити, що це лише пропозиція від громадської організації, а не плани держави створити подібний застосунок, як це подають деякі Telegram-канали.

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація». У документі, зокрема, пропонується врегулювати роботу месенджера Телеграм в Україні.

Джерело: Ракурс


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