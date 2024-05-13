Замість Telegram - українські розробники хочуть створити комунікаційний сервіс "Дія.Канали"

https://racurs.ua/ua/n195294-zamist-telegram-ukrayinski-rozrobnyky-hochut-stvoryty-komunikaciynyy-servis-diya-kanaly.html

Ракурс

Українські розробники хочуть створити комунікаційний сервіс «Дія.Канали», щоб замінити Telegram.

.

Як повідомляє «Детектор Медіа», з відповідною пропозицією виступили розробники громадської організації «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів».

Їхня ідея полягає в тому, щоб створити окремий від «Дії» сервіс, що надаватиме офіційну інформацію українцям. На презентації вони також показали можливий дизайн додатка — на ньому можна побачити не тільки державні канали, а також інші медіа.

Варто наголосити, що це лише пропозиція від громадської організації, а не плани держави створити подібний застосунок, як це подають деякі Telegram-канали.

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація». У документі, зокрема, пропонується врегулювати роботу месенджера Телеграм в Україні.