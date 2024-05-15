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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Олександр Прокудін
Російська авіація атакувала Херсон — 17 осіб дістали поранення (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195359-rosiyska-aviaciya-atakuvala-herson-17-osib-distaly-poranennya-foto.htmlРакурс
Російська авіація вдень 15 травня атакувала місто Херсон.
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Під обстрілом був Центральний район міста. Попередньо, внаслідок вибуху поранення отримали 17 містян, серед яких неповнолітня дитина. Потерпілим надається медична допомога. Госпіталізовано 15 осіб, троє з них у тяжкому стані. Про це голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що внаслідок удару пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, а також інша цивільна інфраструктура.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Прокурори документують воєнні злочини, які вчинили представники Збройних сил країни-агресора росії.
Нагадаємо, 15 травня російська армія ракетою вдарила по Миколаєву. Після прильоту виникла пожежа — горіла станція технічного обслуговування та автомобілі в одному з районів міста. Попередньо відомо, що поранення дістали шестеро осіб.