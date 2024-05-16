Стадіон - так стадіон: Байден погодився на дебати з Трампом

https://racurs.ua/ua/n195390-stadion-tak-stadion-bayden-pogodyvsya-na-debaty-z-trampom.html

Ракурс

Президент США Джо Байден заявив, що прийняв запрошення від каналу CNN на участь у дебатах 27 червня із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

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Байден запропонував щонайменше два раунди дебатів із Трампом напередодні виборів.

Трамп встиг вже відповісти згодою у притаманній йому манері:

Я готовий… Подивимося, чи зможе Джо видертися на трибуну.

Я шокований рішенням президента США Джо Байдена провести дебати з Дональдом Трампом у червні, заявив ведучий CNN Кріс Уоллес.

Тим паче що їхні попередні дебати, м’яко кажучи, пройшли так собі, тому що Дональд порушив абсолютно всі правила дебатів, —заявив Уоллес.

Але пояснення такому рішенню Байдена ведучий знайшов: він хоче показати виборцям, що все ще перебуває при здоровому глузді і здатний вести діалог. Це особливо важливо на тлі його відставання від Трампа в ключових штатах.

CNN повідомляє, що два виборчі штаби домовилися провести перші дебати без аудиторії у студії CNN в Атланті. Другі дебати проводить ABC News.

Трамп, республіканець, який програв вибори Байдену в 2020 році, хоча він все ще неправдиво стверджує, що у нього обманом забрали новий термін у Білому домі, протягом кількох тижнів закликав провести дебати перед загальнодержавним голосуванням в листопаді 2024 року.

Байден, демократ, нещодавно погодився взяти участь в дебатах. У середу кампанія Байдена запропонувала дати для дебатів, водночас заявивши, що він не братиме участі в трьох дебатах, які пропонувала провести у вересні та жовтні позапартійна комісія з президентських дебатів, яка організовувала дебати кожні чотири роки протягом трьох десятиліть.