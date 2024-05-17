Консульські послуги українським чоловікам призовного віку знову надаватимуть. Фото:

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Консульські послуги українським чоловіка призовного віку знову надаватимуть.

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Починаючи з суботи, 18 травня, відновитися прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, який було призупинено 23 квітня. Українські дипломати актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дало змогу привести консульську діяльність у відповідність до закону про мобілізацію. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Зазначається, що інші органи влади та Міноборони створили механізми оновлення військово-облікових даних та їх синхронізації з консульськими послугами МЗС.

Тепер для того, щоб отримати обрану консульську послугу, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Паперовий військово-обліковий документ (ВОД) — це посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним). А електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) відображатиметься в застосунку на смартфоні користувача.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що з 18 травня на кордоні перевірятимуть у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.