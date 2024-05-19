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Ракурс
Деніс Берінчик став чемпіоном світу з боксу у легкій вазі. Фото:

Українець Берінчик став чемпіоном світу з боксу у легкій вазі (ФОТО)

19 тра 2024, 10:50
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Денис Берінчик став чемпіоном світу з боксу вперше в кар'єрі.


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Вранці 19 травня він переміг у 1-раундовому поєдинку мексиканця Емануеля Наваррете й здобув пояс за версією WBO. З самого початку поєдинку українець на рівних протистояв чинному чемпіону. У шостому раунді Берінчик пропустив аперкот від суперника, але вже у восьмому раунді гідно відповів й змусив суперника відійти до канатів.

Завершилося протистояння боксерів після гонгу у 12-му раунді. Судді роздільним рішенням визнали Берінчика переможцем: 115−113, 112−116 та 116−112.

Нагадаємо, вночі 19 травня українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, бо переміг у важкому бою британця Тайсона Фʼюрі. Тепер Усик володіє всіма поясами WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Джерело: Ракурс


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