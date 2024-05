Денис Берінчик став чемпіоном світу з боксу вперше в кар'єрі.

Вранці 19 травня він переміг у 1-раундовому поєдинку мексиканця Емануеля Наваррете й здобув пояс за версією WBO. З самого початку поєдинку українець на рівних протистояв чинному чемпіону. У шостому раунді Берінчик пропустив аперкот від суперника, але вже у восьмому раунді гідно відповів й змусив суперника відійти до канатів.

Завершилося протистояння боксерів після гонгу у 12-му раунді. Судді роздільним рішенням визнали Берінчика переможцем: 115−113, 112−116 та 116−112.

WHAT A DAY FOR UKRAINE ��



Denys Berinchyk is a WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink