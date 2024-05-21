Сили ППО вночі збили майже всі російські «Шахеди». Фото:

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Ракурс

Масовану атаку дронів вночі 21 травня відбивали українські військові.

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Російська армія запустила 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарська та Курська в росії й мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що збивати російські дрони залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

Українські військові зуміли збити 28 БпЛА в семи областях — Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській.

Нагадаємо, вночі 20 травня окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Усі 29 «Шахедів» збили в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.