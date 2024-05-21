США передали Україні обладнання для відновлення електромережі Харкова. Фото:

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Відновити електромережу Харкова, яка була зруйнована російськими обстрілами, допоможуть США.

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Американський уряд на минулому тижні передав Україні обладнання для відновлення мережі: 50 трансформаторів напруги, дев’ять трансформаторів струму та 80 ізоляторів. Це дозволить провести швидкі ремонти. Про це посол США в Україні Бріджит Брінк 21 травня повідомила в соцмережі X.

Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку рф, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер оголосив про виділення 5 млн євро Фонду енергетичної підтримки України, які повинні піти на те, щоб «принаймні трохи спростити відбудову» енергетичної інфраструктури.

Литва також допоможе Україні відновлювати енергетичну мережу. Києву обіцяли передати обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС, а саме — енергообладнання виведеної з експлуатації ТЕЦ у Вільнюсі та АЕС в Інгаліні. Також литовці пообіцяли трансформатор на 30 кВт.