На Закарпатті чоловік помер у військкоматі

https://racurs.ua/ua/n195628-na-zakarpatti-cholovik-pomer-u-viyskkomati.html

Ракурс

У Закарпатському ТЦК 23 травня помер військовозобов’язаний, якого визнали придатним до служби за станом здоров‘я. Пресслужба центру повідомила, що у чоловіка «різко погіршилося самопочуття».

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За даним фактом призначено службову перевірку. Водночас у військкоматі додають, що, «на жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії».

У лютому в Одеській області помер чоловік, якого мобілізував обласний ТЦК. Він хворів на епілепсію. Чоловік помер у перший день служби.

На початку травні 2024 року у ТЦК в Кривому Розі через епілептичний напад раптово помер військовозобов’язаний. Працівники Дніпропетровського обласного ТЦК та СП заявили, що викликали «швидку», до прибуття якої чоловіку надавали домедичну допомогу. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу, стверджують у військкоматі.