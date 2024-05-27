Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука та підконтрольного йому Voice of Europe

https://racurs.ua/ua/n195717-ievrosouz-zaprovadyv-sankciyi-proty-medvedchuka-ta-pidkontrolnogo-yomu-voice-of-europe.html

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Євросоюз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука та підконтрольного йому видання Voice of Europe.

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З відповідною пропозицією виступила Чехія, яка зараз головує в ЄС і яка вже раніше ввела такі санкції «одноосібно».

Також під санкції потрапив колишній генпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський, що очолює пропагандистську мережу впливу, до якої належить Voice of Europe.

На початку травня стало відомо, що Марчевський отримав статус тимчасового захисту в Словаччині. Туди він утік із Праги після того, як Чехія запровадила проти нього санкції й заблокувала його активи та гроші на банківських рахунках.

Напередодні виборів до Європейського парламенту контррозвідка Чехії викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв колишній народний депутат України, проросійський олігарх Віктор Медведчук. Допомогла у викритті Служба безпеки України.

Як повідомляв «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела, проросійська мережа платила політикам гроші за вихваляння росії, а також путіна в європейських медіа. Також депутати повинні були публікувати антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на сайті Voice of Europe. Це повинно було допомогти привести до Європарламенту якомога більше проросійських політиків.

Сайт Voice of Europe було запущено Медведчуком та колишнім генеральним продюсером телеканалу «112 Україна» Артемом Марчевським.