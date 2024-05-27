СБУ затримала колишніх антимайданівців, які готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

https://racurs.ua/ua/n195730-sbu-zatrymala-kolyshnih-antymaydanivciv-yaki-gotuvaly-ataky-na-zaliznychnu-infrastrukturu-odeschyny.html

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СБУ на пункті пропуску затримала колишніх антимайданівців, які працювали на ФСБ рф і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини.

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За даними слідства, «очільником» агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів одеського «Антимайдану».

Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича. За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати та надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Крім того, «очільник» агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої Новоросії в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій Л/ДНР. СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.