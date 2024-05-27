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Ракурс
Поранених російських загарбників вже ніде лікувати, фото: «Еспресо.TV»

Лікарні на ТОТ переповнені пораненими рашистами — ЦНС

27 тра 2024, 16:59
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Лікарні на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими.


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Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У місцевих лічницях надавати необхідну медичну допомогу від нескінченного потоку хворих просто не вистачає ані місць, ані лікарів та сестринського персоналу, — вказано в повідомленні. — Українські лікарі у більшості просто відмовилися співпрацювати із окупаційною владою та російськими військовими.

В такій ситуації окупанти змушені вивозити поранених на територію рф для надання навіть першої медичної допомоги.

До прикладу бєлгородська цивільна лікарня переповнена пораненими в Україні військовими. Це викликає «занепокоєння» у місцевого населення, яке тепер на другому плані, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що рашисти через великі втрати ще наприкінці 2022 року перевели усі лікарні окупованої Луганщини на обслуговування військових рф та потребують збільшення кількості військових шпиталів на ТОТ Запоріжжя.

Джерело: Ракурс


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