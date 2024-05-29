Жорстоку систему катування в’язнів в тюрмах України викрило ДБР

Жорстоку систему катування в'язнів викрили в тюрмах України. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n195788-jorstoku-systemu-katuvannya-v-yazniv-v-turmah-ukrayiny-vykrylo-dbr.html

Ракурс

Масштабну систему катування в’язнів у тюрмах викрили у Полтавській області.

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Чотирьом службовцям державної установи «Божковська виправна колонія (№ 16)» вже оголосили підозри за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили численні факти знущань та побиття ув’язнених у колоніях. Жертвами були майже всіх, хто потрапляв до тюрем. Про це Державне бюро розслідувань 19 травня повідомило у Facebook.

З’ясувалося, що зловмисники погрожували новоприбулим поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів. Засуджених били до тих пір, поки не ламали волю людини й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Ув’язнених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови жертв били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки. Слідчі встановили, що одному засудженому зловмисники завдали понад 200 ударів. Правоохоронці отримали відео, де працівники колонії б’ють одного з новоприбулих в’язнів.

Чиновникам виправного закладу загрожує до 10 років за ґратами. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку травня ДБР заявило про викриття воєнкома в Запорізькій області на незаконному вилученні автомобілів. З’ясувалося, що він незаконно вилучив з автомобільної стоянки чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.