За відсутність паспорта рф у Луганську відбиратимуть новонароджених дітей, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n195795-kolaboranty-pogrojuut-vidbyraty-novonarodjenyh-ditey-za-vidsutnosti-pasportiv-rf-cns.html

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У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вирішили вдатися до кричущого порушення прав людини — виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль.

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Про це сьогодні, 29 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Напередодні пологів жінок у так званій «лнр» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф, — вказано в повідомленні. — Однак при виписці обов’язково перевіряють чи є російські документи у одного з батьків. Якщо такого немає - місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину.

Центр національного спротиву звертається до усіх міжнародних організацій із закликом засудити чергове порушення агресором норм міжнародного права та безпрецедентного порушення прав людини. Ці кричущі злочини мають бути припинені і покарані, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про порушення прав жителів ТОТ до відповідного чат-боту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, де заборонили працювати українцям.