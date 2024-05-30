У Криму вночі не всі спали – гриміло й вибухало в Керчі

https://racurs.ua/ua/n195812-u-krymu-vnochi-ne-vsi-spaly-grymilo-y-vybuhalo-v-kerchi-video.html

Ракурс

У ніч на 30 травня в окупованій рашистами Керчі було шумно і нібито постраждали від уламків ракет два пороми — автомобільний та залізничний.

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Як пишуть у соцмережах місцеві жителі, гучно було в усіх районах. ТГ-канал «Астра» публікує відео, яке заявлене як нічне з Керчі (але перевірити це неможливо).

Радник окупаційного «глави Криму» Крючков пише, що «під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми — автомобільний та залізничний — пошкоджено скління надбудов».

Нагадаємо, що на поромах росія перевозить, зокрема, військову техніку.