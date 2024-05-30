Ракурсhttps://racurs.ua/
У Криму вночі не всі спали – гриміло й вибухало в Керчі
У Криму вночі не всі спали — гриміло й вибухало в Керчі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195812-u-krymu-vnochi-ne-vsi-spaly-grymilo-y-vybuhalo-v-kerchi-video.htmlРакурс
У ніч на 30 травня в окупованій рашистами Керчі було шумно і нібито постраждали від уламків ракет два пороми — автомобільний та залізничний.
.
Як пишуть у соцмережах місцеві жителі, гучно було в усіх районах. ТГ-канал «Астра» публікує відео, яке заявлене як нічне з Керчі (але перевірити це неможливо).
Радник окупаційного «глави Криму» Крючков пише, що «під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми — автомобільний та залізничний — пошкоджено скління надбудов».
Нагадаємо, що на поромах росія перевозить, зокрема, військову техніку.