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Ракурс
У Криму вночі не всі спали – гриміло й вибухало в Керчі

У Криму вночі не всі спали — гриміло й вибухало в Керчі (ВІДЕО)

30 тра 2024, 08:48
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У ніч на 30 травня в окупованій рашистами Керчі було шумно і нібито постраждали від уламків ракет два пороми — автомобільний та залізничний.


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Як пишуть у соцмережах місцеві жителі, гучно було в усіх районах. ТГ-канал «Астра» публікує відео, яке заявлене як нічне з Керчі (але перевірити це неможливо).

Радник окупаційного «глави Криму» Крючков пише, що «під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми — автомобільний та залізничний — пошкоджено скління надбудов».

Нагадаємо, що на поромах росія перевозить, зокрема, військову техніку.

Джерело: Ракурс


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