Мобілізацію на окупованому Запоріжжі посилили росіяни. Фото:

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Примусова мобілізація на окупованих територіях України набирає обертів.

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Російські загарбники посилили так звану мобілізацію у тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку Запорізької області. Про це повідомив рух «Анти Z».

За інформацією активістів, тимчасова ворожа влада разом із солдатами країни-агресора організовують рейди по домівках місцевих жителів. Вони перевіряють документи, а також з’ясовують, чи стоять українці на військовому обліку.

У переважній більшості випадків чоловікам виписують «повістки» на місці. Від місцевих мешканців негайно прибути до військкоматів для подальшого відправлення на фронт.

Зараз такі «рейди» стають дедалі частішими та агресивнішими, — наголошують в «Анти Z».

Нагадаємо, у травні російські загарбники вигадали нову підставу для мобілізації жителів тимчасово окупованої території Луганщини. У в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік і вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба.