Колишній одеський воєнком Євген Борисов. Фото:

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Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов знову перебуватиме під вартою.

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Скандальному військкому 30 травня обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Цього разу його взяли під варту за підозрою в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що підозру в цій справі йому повідомили 28 травня прямо на виході із СІЗО за попереднім обвинуваченням.

Суд також призначив 140 млн грн застави. У разі несплати Борисова триматимуть під вартою протягом 60 днів.

Нагадаємо, Євген Борисов з літа 2023 року сидить у СІЗО. Його підозрюють за ст. 368−5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Сім’я голови обласного ТЦК накупила автомобілів та елітної нерухомості за кордоном (зокрема, будинок та офіс в Іспанії за майже 5 млн євро) на суму понад 190 млн грн. Це на 140 млн більше, ніж Борисов із сім'єю заробив.