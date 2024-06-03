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ЗСУ уразили ЗРК С-400 в Бєлгородській області рф. Фото: Андрій Цаплієнко

HIMARS знищив ЗРК С-400 в Бєлгородській області рф (ФОТО)

3 чер 2024, 13:48
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Сили оборони України почали завдавати ударів по території країни-агресора американською зброєю. Зокрема, 2 червня в Бєлгородській області була знищена зенітно-ракетна установка С-300/С-400. Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.


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Після дозволу США використовувати GMLRS по території рф пройшло два дні, — йдеться в повідомленні.

У мережі припускають, що удар був завданий з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

ЗСУ уразили ЗРК С-400 в Бєлгородській області рф. Фото: Андрій Цаплієнко

ЗСУ уразили ЗРК С-400 в Бєлгородській області рф. Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території країни-агресора, але це озброєння можна використовувати лише у прикордонних територіях Харківської області.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на рф є вкрай важливими для того, щоб Україна захистила Харків від російських ударів.

Джерело: Ракурс


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