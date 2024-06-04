Байден не виключив відправку військ США до Тайваню. Фото: Time

https://racurs.ua/ua/n195987-bayden-ne-vykluchyv-vidpravku-viysk-ssha-do-tayvanu-u-razi-vtorgnennya-knr.html

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США можуть розмістити свої війська на острові Тайвань у разі китайського вторгнення.

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Американський президент Джо Байден заявив, що не виключає те, що буде «застосована військова сила США». Також він наголосив, що існує різниця між розгортанням на землі, військово-повітряними силами, військово-морськими силами тощо. Про це Байден заявив в інтерв’ю Time.

Розгортання американських військ на острові Тайвань, за його словами, «залежатиме від обставин».

Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус. Тому ми продовжуємо постачати потужності. І ми проводимо консультації з нашими союзниками в регіоні, — заявив Байден.

Нагадаємо, у новорічному зверненні китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що «воззʼєднання» КНР з Тайванем неминуче, а президенту США Джо Байдену обіцяв приєднувати острів нібито мирним шляхом. Американська розвідка вважає, що Сі наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення Тайваню до 2027 року.

Джерело: Time