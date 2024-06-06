Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ОВА

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Ракурс

Місто Херсон вночі 6 червня перебувало під масованим російським обстрілом.

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Окупанти невпинно завдавати ударів по обласному центру. За різними адресами виникли п’ять пожеж. Загорілися три житлові будинки, недіючий будівельний гіпермаркет «Епіцентр», господарчі споруди та вісім легкових автомобілів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС додали, що до самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

Голов Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram поінформував, що вчора росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Були влучання у житлових кварталах, були пошкоджені чотири багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Ворог також влучив в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі. Постраждали троє осіб.

Нагадаємо, вранці 6 червня російський ударний дрон поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Постраждали четверо осіб — три чоловіки та жінка.