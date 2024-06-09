Зеленський заявив про домовленості з союзниками. Фото:

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Україна вже має домовленості з країнами-союзниками щодо додаткових засобів протиповітряної оборони.

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Деякі із цих домовленостей передбачають передачу систем більш оперативно, а частина — ближче до осені цього року. Київ продовжує максимально активну комунікацію з усіма партнерами на кожному з рівнів, які можуть допомогти й підсилити Україну. Про це ввечері 8 червня заявив президент Володимир Зеленський.

Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина — ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують, — зазначив він.

За словами глави держави, також практично готові нові безпекові угоди для України. Зеленський наголосив, що найближчі місяці дуже важливі для стратегічних рішень. У травні було розширено можливості Сил оборони на полі бою, зокрема в питанні далекобійності. А червень має дати посилення українській дипломатії та стратегічним перспективам.

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомили, що Італія планує передати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Мова йде про систему, яка зараз розгорнута в Кувейті, однак найближчим часом повернеться назад до Італії.