Окупанти в Криму збільшили видобуток надр. Фото: «Крим Реалії»

https://racurs.ua/ua/n196146-okupanty-v-krymu-zbilshyly-bezkontrolnyy-vydobutok-nadr-ce-nebezpechno-dlya-regionu.html

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Безконтрольний видобуток надр зріс в окупованому росією Криму.

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За останні 10 років масштаби видобутку вапняку на території півострова зросли в рази. Цей великий російський бізнес не може контролюватися українськими інстанціями. Дії загарбників несуть небезпеку для майбутнього Криму як курортного регіону. Про це пише «Крим Реалії» з посиланням на рух за деокупацію Liberate Crimea.

Зазначається, що жителі Білогірського району розповіли, що вантажівки, повні щебеню, йдуть караванами з кар'єру, без брезентових покриттів, без дотримання швидкісного режиму. На всі скарги місцевих приходять відписки.

Активісти б’ють на сполох, бо в таких курортних регіонах є науково обґрунтовані обмеження на масштаби видобутку надр, щоб їхнє вилучення не призвело до того, що шкода для курорту виявиться вищою, ніж економічна вигода від видобутку корисних копалин.

Складається стійке відчуття, що російська влада себе в Криму дійсно вважає тимчасовими правителями, — наголошують в Liberate Crimea.

Нагадаємо, російські загарбники на Херсонщині ворог не лише обстрілює та нищить житло цивільних й об'єкти інфраструктури, а й екологію регіону. Так, росіяни використовують хімічні речовини, щоб знищувати чорнозем та максимально збільшувати площі ураження.

Джерело: «Крим Реалії»