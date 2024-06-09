рф не досягла значного успіху на тлі браку зброї в України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196147-rf-ne-dosyagla-znachnogo-uspihu-na-tli-braku-zbroyi-v-ukrayiny-bloomberg.html

Ракурс

Країна-агресор росія досягла обмеженого прогресу на тлі браку зброї в України.

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Ворожа армія за кілька місяців в Україні досягла лише обмежених успіхів. А зараз вікно для прориву окупантів ще більш звузилося, бо українські Сили оборони почали отримувати зброю на мільярди доларів, які надходить зі США та Європи. Про це пише Bloomberg.

Ймовірно, росіяни не досягнуть успіхів на полі бою, навіть, якщо продовжать атакувати з повітря українські міста й бити по енергетичній інфраструктурі.

Також у статті йдеться, що росяні тупцюють на місці після відкриття нового фронту у Харківській області. Кремль так і не досяг своєї мети щодо створення «санітарної зони» вздовж кордону.

Bloomberg інформує, що після взяття ціною величезних втрат Авдіївки у лютому російські військовослужбовці вже кілька місяців намагаються окупувати Часів Яр на сході Донецької області.

Стратегія щодо виснаження Збройних сил України є дуже дорогою та кривавою для самої російської армії, — йдеться у публікації.

Нагадаємо, помилка російських танкістів призвела до втрат сотень танків та бойових машин піхоти. Експерт BILD Юліан Рьопке заявив, що російські механіки часто забувають закривати люки, куди українські оператори БпЛА спрямовують дрони.

Джерело: Bloomberg