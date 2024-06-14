росія знову атакувала Україну ракетами та дронами. Фото:

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Російська армія знову завдала комбіноваго удару по Україні.

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У ніч на 14 червня 2024 року ворог атакував Україну ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу — 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 безпілотників. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що з району Саратовської області росії стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС запустили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555. Трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» ворог атакував з окупованого Криму та Краснодарського краю. А винищувач МіГ-31К випустив аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області рф.

Крім того, з російського Єйська ворог запустив 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Протиповітряні бої тривали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Захисники неба зуміли знищити 24 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, Київська область в ніч на 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Пожежа виникла така сильна, що її не могли загасити ще 13 червня. На місці працювали 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.