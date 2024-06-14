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Прикордонники зупинили зерновоз із 41 порушником. Фото: ДПСУ

Далекобійник на Одещині замість зерна віз у фурі 41-го чоловіка — ДПСУ

14 чер 2024, 12:18
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В Одеській області прикордонники виявили рекордну кількість порушників в одному транспортному засобі.


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Водій зерновоза перевозив зовсім у кузові не зерно, а 41 чоловіка до кордону. Ними виявилися представники 12-ти різних регіонів країни. На порушників вже склали адміністративні протоколи. Організаторам незаконного переправлення загрожує кримінальна відповідальність. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що вантажівку «Рено» зупинили неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади. Водій, який виявився мешканцем Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18−60 років.

У фурі перебували жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

Прикордонники зупинили зерновоз із 41 порушником. Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили зерновоз із 41 порушником. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 10 червня українська вантажівка з військовими номерами прорвала кордон у Закарпатській області. Угорські прикордонники знайшли автівку та затримали 32 громадян України.

Джерело: Ракурс


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