Прикордонники зупинили зерновоз із 41 порушником. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n196308-dalekobiynyk-na-odeschyni-zamist-zerna-viz-u-furi-41-go-cholovika-dpsu.html

Ракурс

В Одеській області прикордонники виявили рекордну кількість порушників в одному транспортному засобі.

.

Водій зерновоза перевозив зовсім у кузові не зерно, а 41 чоловіка до кордону. Ними виявилися представники 12-ти різних регіонів країни. На порушників вже склали адміністративні протоколи. Організаторам незаконного переправлення загрожує кримінальна відповідальність. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що вантажівку «Рено» зупинили неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади. Водій, який виявився мешканцем Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18−60 років.

У фурі перебували жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

Нагадаємо, 10 червня українська вантажівка з військовими номерами прорвала кордон у Закарпатській області. Угорські прикордонники знайшли автівку та затримали 32 громадян України.