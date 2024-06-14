Україна повернула тіла 254 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

https://racurs.ua/ua/n196310-ukrayina-povernula-tila-254-zagyblyh-viyskovyh-foto.html

Ракурс

В Україну повернули тіла 254 полеглих захисників.

.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Про це 14 червня повідомили в координаційному штабі.

Зазначається, що Україна повернула тіла 221 оборонця, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку й чотирьох загиблих на Луганському напрямку. Тіла ще чотирьох героїв передали з російських моргів.

У штабі додали, що українські військові доправлять репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Там судмедексперти та правоохоронці встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для поховання.

Нагадаємо, 31 травня за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 212 полеглих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.