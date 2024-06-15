США виділяють Україні 1,5 млрд дол. на посилення енергетики та гуманітарні потреби

Камала Гарріс, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n196348-ssha-vydilyly-ukrayini-1-5-mlrd-dol-na-posylennya-energetyky-ta-gumanitarni-potreby.html

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США виділять Україні понад 1,5 млрд дол. на посилення енергетики та гуманітарні потреби. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент.

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Про це сьогодні, 15 червня, в межах Саміту миру та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосила віце-президент США Камала Гарріс, повідомляє прес-служба Білого дому.

Нова американська допомога включатиме:

500 млн дол. нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 млн дол. раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури;

понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих громад. Ця підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, послуги з водопостачання, санітарії та гігієни тощо, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів до існування, щоб дати можливість сім’ям відновити доходи і задовольнити базові потреби;

також Держдеп у співпраці з Конгресом планує надати додатково 300 млн дол. на підтримку цивільної безпеки України, щоб забезпечити рятувальними засобами українських прикордонників та правоохоронців. Ця допомога покликана допомогти їм безпечно діяти на передовій, захищати територію України, рятувати цивільних, які стали мішенню для атак Кремля, захищати критично важливу інфраструктуру та розслідувати понад 120 тис. зареєстрованих випадків воєнних злочинів та інших звірств.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення США виділили вже понад 3,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу та майже 1,5 млрд дол. на відновлення енергетичного сектору, забезпечення чистої та надійної енергетики, а також посилення прозорості в секторі.