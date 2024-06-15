На Саміті миру є російські пропагандисти

https://racurs.ua/ua/n196353-na-samiti-myru-ie-rosiyski-propagandysty.html

Ракурс

На Саміті миру у Швейцарії є російські журналісти-пропагандисти.

.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, там присутні такі медіа: РИА «Новости», ТАСС, «Коммерсант», «Медуза» та «Дождь».

Такою була позиція Швейцарії — приймаючої нейтральної сторони у російсько-українській війні, повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 15 червня розпочався Глобальний саміт миру, який за ініціативою президента Володимира Зеленського спільно готували Україна та Швейцарія.

Захід об'єднає лідерів та уряди понад 90 країн світу. Деякі країни-учасники раніше не брали участі у зустрічах радників з питань національної безпеки і вперше долучаються до цього процесу.

На обговорення винесено три ключових питання: продовольчої безпеки та судноплавства, питання ядерної безпеки, а саме Запорізької атомної електростанції, яка з початку повномасштабного вторгнення знаходиться в руках російських окупантів.

Та найважливіше — обмін наших полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей, незаконно депортованих кремлівським режимом.

Україна готова представити росії мирний план, це може статися під час другого Саміту миру, заявив перед відкриттям саміту керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, жодного компромісу з незалежністю України та ніяких поступок її суверенітетом і територіальною цілісністю за результатами цієї зустрічі не буде.