Жителі ТОТ ігнорують російське телебачення

https://racurs.ua/ua/n196376-kolaborantam-nakazaly-zbilshyty-pereglyad-rosiyskogo-tb-jytelyamy-tot-cns.html

Ракурс

Представникам російських окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях півдня України наказано вжити заходів аби збільшити перегляди російських телевізійних новин.

.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що більшість жителів регіону ігнорує роздачу комплектів «русскій мір», котрі видають окупанти для перегляду супутникового телебачення.

Рейтинги переглядів російського телебачення в регіоні низькі. Одна з причин таких показників, озвучених в РОА, є те, що до 20 км добиває український сигнал, або місцеві дивляться новини через інтернет, — зазначають у ЦНС.

Намагаючись вплинути на цю ситуацію, окупанти:

продовжив дію безоплатного перегляду супутникового телебачення для жителів ТОТ;

почали роздачу пакетів «русскій мір» у фейкових державних структурах при їх відвідуванні.

У ЦНС наголошують, що пропаганда і робота з її поширення є злочином за який передбачена відповідальність, й закликають повідомляти до відповідного чат-бота.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що ворог зобов’язав бюджетників на ТОТ півдня України отримати комплекти супутникового телебачення «русскій мір», які дозволяють безкоштовно переглядати 24 пропагандистських рупори телеканали.