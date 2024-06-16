рф підвищує податки, щоб знайти гроші на війну. Фото:

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Країна-агресор росія підвищує податки, щоб продовжити фінансувати війну проти України.

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У 2025 році ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%, крім того, будуть запроваджені додаткові стягнення. Максимальна ставка податку на прибуток у росії зросте із 15% до 22%. Ці податкові зміни забезпечать додаткові надходження до російського бюджету у розмірі близько 2,6 трлн руб. (29 млрд дол.). Про це 16 червня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі X.

Британці зазначають, що цей додатковий дохід Москва використає для фінансування зростаючих державних видатків. Очікується, що в 2024 році державні витрати росії зростуть приблизно на 15%. Не виключено, що ці витрати зростатимуть.

Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами, — йдеться у повідомленні.

У зведенні вказується, що збільшення податкового навантаження на російський бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

Нагадаємо, у травні ЗМІ повідомили, що росія почала купувати цінні папери уряду Індії, інвестувати в проекти в галузі індійської інфраструктури, купувати акції індійської компанії. Однак через неможливість виконувати угоди в доларах чи євро під західними санкціями, рф та Індія перейшли на розрахунки в рупіях.