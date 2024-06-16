Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n196387-prychynu-provalu-peregovoriv-u-stambuli-v-2022-roci-nazvav-zelenskyy.html

Ракурс

Мирні переговори в Стамбулі в березні 2022 року зазнали невдачі через Москву.

.

Російський диктатор володимир путін розмовляв лише мовою ультиматумів і з того часу нічого не змінилося. З того часу «цих ультиматумів було багато, були різні». Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в YouTube.

Бо жодні ультиматуми не є переговорами. З цими ультиматумами путін приїхав на танку під час вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, і показали ультиматум, — розповів глава держави.

Президент додав, що ультиматуми дають можливість росіянам робити паузи, щоб вони могли підготувати своїх військових до нових битв, бо професійні солдати ворога були вибиті в Україні.

Нагадаємо, 15 травня видання The New York Times показало проект нереалізованого українсько-російського договору, який могли підписати у квітні 2022 року. Документ обговорювали на переговорах, які тривали між делегаціями України та рф у березні та квітні 2022 року. Договір передбачав нейтральний статус України, офіційне визнання російської мови, незалежність самопроголошених ДНР та ЛНР й зняття з росії всіх санкцій.

Також договір передбачав обмеження чисельності ЗСУ до 100 тис. бійців, 147 мінометів, 10 бойових вертольотів. Дальність українських ракет не повинна була перевищувати 40 км.