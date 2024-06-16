В Україні майже на всю добу вимикатимуть світло. Фото:

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Відключення світла в Україні 17 червня відбуватимуться майже всю добу.

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У понеділок через збільшення навантаження на енергосистему на початку робочого тижня в усій Україні вимикатимуть електроенергію за графіками з 8.00 до 24.00. Про це «Укренерго» повідомило у Telegram.

Наголошується, з 11.00 до 22.00 відключення будуть у більшої кількості людей, ніж у решту годин. Вимкнення пояснюють тим, що на початку робочого тижня зросте споживання електрики.

Однак живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Про зміни щодо графіків енергетики будуть повідомляти окремо.

А голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у наступні кілька тижнів графіки відключень електроенергії з 11.00 до 23.00 будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби. Така ситуація буде орієнтовно до кінця липня.

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявили, що найближчими днями відключення світла в Україні стануть довшими, бо один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт. У такому разі дефіцит в енергосистемі може збільшитись.