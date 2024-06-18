Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд призначив заставу командувачу сил тероборони "Південь", який змушував військових будувати його маєток

Суд призначив заставу командувачу сил тероборони «Південь», який змушував військових будувати його маєток

18 чер 2024, 19:18
999

Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив воїнів до будівництва маєтку.


.

Готується апеляція, повідомили 18 червня у Держбюро розслідувань (ДБР).

Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів