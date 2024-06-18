Суд призначив заставу командувачу сил тероборони "Південь", який змушував військових будувати його маєток

https://racurs.ua/ua/n196449-sud-pryznachyv-zastavu-komanduvachu-syl-teroborony-pivden-yakyy-zmushuvav-viyskovyh-buduvaty.html

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Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив воїнів до будівництва маєтку.

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Готується апеляція, повідомили 18 червня у Держбюро розслідувань (ДБР).

Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець змушував трьох військовослужбовців будувати маєток ще з 2023 року. Понад рік вони зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.