Українські дрони відірвали башту російському танку. Фото:

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Росіяни починають застосовувати важку бронетехніку на Харківщині.

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Фіксуються невеликі бронегрупи, які відпрацьовують по плановим цілям та швидко ховаються. Ворожа техніка обладнана гарним захистом з РЕБу та динамічної броні. Однак військові працюють завзято й це дає результати. Про це підрозділ «Гострі картузи» 19 червня повідомив у Telegram.

Захисники опублікували відео майстерного знищення російського танку Т-80 операторами БпЛА. У башту влучило близько п’яти дронів. Спершу була знищена активна броня, а потім вже вибухом в танка відірвало башту.

Тож про застосування бронетехніки можемо сказати одне — танки горять красивіше ніж буханки, — зазначили військові.

Також ЦСП «Омега» Нацгвардії у Facebook показали, як бійці окремого загону «Крила ОМЕГИ» доклали максимум зусиль, щоб відшукати росіян на мотоциклах та «привітати» їх з Всесвітнім днем мотоцикліста. Знищили ворожих «байкерів» на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, 17 червня Служба безпеки України заявила про знищення понад 1 тис. російських танків з початку повномасштабної війни. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки бійці спецслужби ліквідували під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.