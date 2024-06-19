Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ілюстративне зображення показує зростаючий диск матеріалу, який втягує чорна діра, живлячись газом, наявним у її оточенні, змушуючи галактику світитися, джерело: ESO/M. Kornmesser

Пробудження гігантської чорної діри в реальному часі вперше зафіксували учені

19 чер 2024, 17:39
999

Учені вперше зафіксували пробудження надмасивної чорної діри в реальному часі.


.

Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Наприкінці 2019 року раніше нічим не примітна галактика SDSS1335+0728 раптом почала сяяти яскравіше, ніж будь-коли раніше. Щоб зрозуміти чому, астрономи використали дані кількох космічних і наземних обсерваторій … щоб відстежити, як змінюється яскравість галактики, — вказано в повідомленні.

В результаті проведених досліджень учені дійшли висновку, що вони є свідками змін, яких раніше не бачили в галактиці — це, ймовірно, результат раптового пробудження надмасивної чорної діри в її ядрі.

Уявіть, що ви роками спостерігали за далекою галактикою, і вона завжди здавалася спокійною та неактивною, — наголошують учені. — Раптом її (ядро —ред.) починає демонструвати різкі зміни яскравості, на відміну від будь-яких типових подій, які ми бачили раніше. Це те, що сталося з SDSS1335+0728, яка тепер класифікується як така, що має «активне галактичне ядро» (AGN) — яскраву компактну область, живлену масивною чорною дірою.

Зазначається, що деякі явища, як-от вибухи наднової зірки або приливні явища, коли зірка наближається надто близько до чорної діри й розривається на частини, можуть призвести до того, що галактики раптово спалахнуть.

Але ці коливання яскравості зазвичай тривають лише кілька десятків або, щонайбільше, кілька сотень днів, а той час як SDSS1335+0728 все ще стає яскравішою сьогодні, більш ніж через чотири роки після того, як було вперше помічено, що вона «увімкнулася».

Ілюстративне зображення показує зростаючий диск матеріалу, який втягує чорна діра, живлячись газом, наявним у її оточенні, змушуючи галактику світитися, джерело: ESO/M. Kornmesser

Крім того, зміни, виявлені в галактиці, яка розташована на земному небі у сузір’ї Діви на відстані 300 млн світлових років від нас, не схожі на будь-які раніше зафіксовані:

  • SDSS1335+0728 тепер випромінює набагато більше світла в ультрафіолетовому, оптичному та інфрачервоному діапазонах;
  • у лютому 2024 року галактика також почала випромінювати рентгенівське випромінювання.

Найвідчутнішим варіантом пояснення цього явища є те, що ми бачимо, як (ядро — ред.) галактики починає проявляти … активність, — наголошують дослідники. — Якщо так, то це буде перший раз, коли ми бачимо активацію масивної чорної діри в реальному часі.

Масивні чорні діри — з масами, що в сто тисяч разів перевищують наше Сонце, — існують у центрі більшості галактик, включаючи Чумацький Шлях.

Це те, що може статися і з нашою власною надмасивною чорною дірою Стрілець A*, розташованою в центрі нашої галактики, але неясно, наскільки ймовірно, що це станеться, — зазначає прес-служба вишу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів