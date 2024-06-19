Пробудження гігантської чорної діри в реальному часі вперше зафіксували учені

Ілюстративне зображення показує зростаючий диск матеріалу, який втягує чорна діра, живлячись газом, наявним у її оточенні, змушуючи галактику світитися, джерело: ESO/M. Kornmesser

https://racurs.ua/ua/n196476-probudjennya-gigantskoyi-chornoyi-diry-v-realnomu-chasi-vpershe-zafiksuvaly-ucheni.html

Ракурс

Учені вперше зафіксували пробудження надмасивної чорної діри в реальному часі.

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Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

Наприкінці 2019 року раніше нічим не примітна галактика SDSS1335+0728 раптом почала сяяти яскравіше, ніж будь-коли раніше. Щоб зрозуміти чому, астрономи використали дані кількох космічних і наземних обсерваторій … щоб відстежити, як змінюється яскравість галактики, — вказано в повідомленні.

В результаті проведених досліджень учені дійшли висновку, що вони є свідками змін, яких раніше не бачили в галактиці — це, ймовірно, результат раптового пробудження надмасивної чорної діри в її ядрі.

Уявіть, що ви роками спостерігали за далекою галактикою, і вона завжди здавалася спокійною та неактивною, — наголошують учені. — Раптом її (ядро —ред.) починає демонструвати різкі зміни яскравості, на відміну від будь-яких типових подій, які ми бачили раніше. Це те, що сталося з SDSS1335+0728, яка тепер класифікується як така, що має «активне галактичне ядро» (AGN) — яскраву компактну область, живлену масивною чорною дірою.

Зазначається, що деякі явища, як-от вибухи наднової зірки або приливні явища, коли зірка наближається надто близько до чорної діри й розривається на частини, можуть призвести до того, що галактики раптово спалахнуть.

Але ці коливання яскравості зазвичай тривають лише кілька десятків або, щонайбільше, кілька сотень днів, а той час як SDSS1335+0728 все ще стає яскравішою сьогодні, більш ніж через чотири роки після того, як було вперше помічено, що вона «увімкнулася».

Крім того, зміни, виявлені в галактиці, яка розташована на земному небі у сузір’ї Діви на відстані 300 млн світлових років від нас, не схожі на будь-які раніше зафіксовані:

SDSS1335+0728 тепер випромінює набагато більше світла в ультрафіолетовому, оптичному та інфрачервоному діапазонах;

у лютому 2024 року галактика також почала випромінювати рентгенівське випромінювання.

Найвідчутнішим варіантом пояснення цього явища є те, що ми бачимо, як (ядро — ред.) галактики починає проявляти … активність, — наголошують дослідники. — Якщо так, то це буде перший раз, коли ми бачимо активацію масивної чорної діри в реальному часі.

Масивні чорні діри — з масами, що в сто тисяч разів перевищують наше Сонце, — існують у центрі більшості галактик, включаючи Чумацький Шлях.