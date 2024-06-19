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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок російського авіаудару загинула жінка (ФОТО)

19 чер 2024, 19:00
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Російські загарбники сьогодні, 19 червня, обстріляли село Вільхівської громади, а також заклад дитячого відпочинку у Харкові.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • у Вільхівці влучання прийшлося по приватному подвір’ї — загинула 49-річна жінка та постраждав 60-річний чоловік. Виникла пожежа приватного будинку, яку рятувальники ліквідували;
  • у Харкові обійшлося без загоряння, постраждала жінка 1976 року народження.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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