Службове розслідування розпочали щодо заступника генпрокурора Вербицького

Дмитро Вербицький, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n196485-slujbove-rozsliduvannya-rozpochaly-schodo-zastupnyka-genprokurora-verbyckogo.html

Ракурс

Щодо заступника генпрокурора Дмитра Вербицького буде проведено службове розслідування.

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив генпрокурор Андрій Костін.

За словами Костіна, він дуже серйозно ставиться до журналістських розслідувань.

Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування, — наголосив Костін.

У своєму листі на адресу Голови Верховної Ради я звернув увагу на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Лише тоді можна буде ухвалювати якісь рішення, — додав він.

Костін зазначив, що закон «Про прокуратуру» не передбачає можливості (рішенням Генерального прокурора) відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.

Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні, — зазначив Костін.

У травні журналісти проекту «Схеми» розповіли, що Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку «Коник» в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн — у шість разів менше за його ринкову вартість.

У ще одному розслідуванні, яке вийшло у червні, журналісти «Схем» з’ясували, що дівчина Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

18 червня Верховна Рада викликала Костіна до парламенту для пояснень щодо майнового стану Вербицького, проте він до Ради наразі ще не прийшов.