На ТОТ рашисти проводять примусові медогляди українських дітей, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n196535-rashysty-provodyat-prymusovi-medoglyady-ditey-na-tot-zadlya-podalshoyi-deportaciyi.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські лікарі знову почали робити примусові медогляди українських дітей, щоб відправляти їх потім до таборів на «оздоровлення».

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В такий спосіб ворог намагається реалізовувати свої плани щодо асиміляції населення. Про це сьогодні, 21 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

росія розв’язала війну проти нашої країни та позбавила дитинства сотні тисяч наших дітей. Тепер під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони рф на «оздоровлення», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відмова їхати є підставою, аби проти батьків порушили справу щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав.

В таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне, — не всіх дітей повертають назад, й змушують батьків особисто їх забирати. По приїзду родину агітують лишатись жити у віддалених регіонах, — наголошують у ЦНС. — Таким чином ворог маніпулює дитячим здоров’ям задля досягнення своїх цілей з асиміляції населення ТОТ.

ЦНС закликає повідомляти про дотичних до цього процесу зрадників до відповідного чат-бота, щоб кожен з них отримав покарання за свої злочини.