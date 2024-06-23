Під час ракетної атаки по окупованому Криму, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196599-okupanty-zayavyly-pro-sotnu-poranenyh-vnaslidok-raketnoyi-ataky-po-sevastopolu-video.html

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Російські загарбники звинуватили Україну в нібито здійсненій сьогодні, 23 червня, ракетній атаці по цивільній інфраструктурі Севастополя.

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Стверджується, що загинули троє, ще майже сотню поранено.

У міноборони рф заявили, що під час відбиття атаки нібито були збиті чотири ракети ATACMS, а ще одна ракета «внаслідок дії засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі».

Окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що постраждали люди, котрі перебували на пляжах в Любимивці та Учкуєвці.

Народний депутат України Олексій Гончаренко, коментуючи цю новину у своєму Telegram-каналі, наголосив, що ці пляжі розташовані за декілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек.

Тобто русня не закриває ці пляжі, вони просто з Бельбека злітають бомбити Україну і тим часом прикриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в 1−2 км від цих літаків. Дуже типова історія, — зазначив нардеп.

Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляє, що внаслідок падіння уламків в Учкуєвці спалахнула пожежа в одному з будинків.