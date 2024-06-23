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Ракурс
Під час ракетної атаки по окупованому Криму, скріншот відео

Окупанти заявили про сотню поранених внаслідок ракетної атаки по Севастополю (ВІДЕО)

23 чер 2024, 15:40
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Російські загарбники звинуватили Україну в нібито здійсненій сьогодні, 23 червня, ракетній атаці по цивільній інфраструктурі Севастополя.


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Стверджується, що загинули троє, ще майже сотню поранено.

У міноборони рф заявили, що під час відбиття атаки нібито були збиті чотири ракети ATACMS, а ще одна ракета «внаслідок дії засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі».

Окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що постраждали люди, котрі перебували на пляжах в Любимивці та Учкуєвці.

Народний депутат України Олексій Гончаренко, коментуючи цю новину у своєму Telegram-каналі, наголосив, що ці пляжі розташовані за декілька кілометрів від військового аеродрому Бельбек.

Тобто русня не закриває ці пляжі, вони просто з Бельбека злітають бомбити Україну і тим часом прикриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в 1−2 км від цих літаків. Дуже типова історія, — зазначив нардеп.

Telegram-канал «Крымский ветер» повідомляє, що внаслідок падіння уламків в Учкуєвці спалахнула пожежа в одному з будинків.

Джерело: Ракурс


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