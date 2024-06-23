Наслідки російського авіаудару по Селидовому, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n196612-rosiyany-skynuly-aviabomby-na-selydove-p-yatero-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 23 червня, о 17.05 скинули дві авіабомби, ймовірно, «УМПБ Д-30СН», на місто Селидове Донецької області.

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В результаті поранено п’ятьох місцевих жителів, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що в епіцентрі ураження опинилися жителі приватного сектору.

Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні, — зазначають у прокуратурі.

Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

До цього рашисти сьогодні приблизно о 04.00 завдали удару авіабомбою «ФАБ-500» з УМПК по відкритій ділянці місцевості Селидового. Про це повідомляється у Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.

Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, загиблих та постраждалих не було.