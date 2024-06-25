Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 2026 року

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців. Фото:

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Тимчасовий захист для українців в Європі продовжено на два роки.

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У вівторок, 25 червня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 млн українців, які тікають від російської агресії. Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

У Брюсселі зазначили, що ухвалене рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист. Українці мають право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

День за днем рф тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність, — наголосила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Нагадаємо, у травні Eurostat повідомляв, що кількість українських біженців у Євросоюзі зменшилася одразу в дев’яти країнах. На кінець лютого 2024 року статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали 4,23 млн людей. Проте вже у березні 2024 року ця цифра скоротилася до 4,21 млн осіб.