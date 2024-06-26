Інтернет-месенджер ICQ припинив роботу

Припинив роботу популярний раніше месенджер ICQ, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/ua/n196699-internet-mesendjer-icq-prypynyv-robotu.html

Ракурс

Інтернет-месенджер ICQ, котрий у 2000-х роках був однією з найпопулярніших програм цього класу, припинив роботу.

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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляється на сайті месенджера.

Месенджер ICQ був створений ізраїльською компанією Mirabilis у 1996 році. Це була однією з перших автономних програм обміну миттєвими повідомленнями (IM) і першою широко поширеною такою платформою.

У 1998 році месенджер був придбаний американською компанією AOL, а у 2010 році ICQ придбала російська Mail.ru Group, котра у 2021 році стала VK. VK анонсувала закриття месенджера наприкінці травня, зазначивши, що планують сфокусуватися на розвитку інших подібних своїх продуктів.

На піку своєї популярності у 2001 році у ICQ було зареєстровано понад 100 млн облікових записів. На момент придбання Mail.Ru у 2010 році кількість користувачів щоденно становила близько 42 млн. У 2022 році ICQ мала близько 11 млн користувачів щомісяця.