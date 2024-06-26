Окупанти атакували дроном двох дівчат-підлітків. Фото:

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Ракурс

Російські військові 26 червня атакували безпілотником дітей у Херсоні.

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В обласному центрі через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. А в її 15-річної сестри діагностували вибухову та черепно-мозкову травму й контузію. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Також за медичною допомогою самостійно звернулись троє дорослих. Постраждалі знаходились разом з дітьми, про яких били росіяни.

Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала гуманітарний штаб у Херсоні. Було пошкоджене приміщення штабу, а також три автомобілі. Постраждали пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії. Потерпілі самостійно звернулися за медичною допомогою.