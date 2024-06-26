Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти атакували дроном двох дівчат-підлітків. Фото:

Окупанти атакували дроном двох дівчат-підлітків та трьох дорослих у Херсоні

26 чер 2024, 21:54
999

Російські військові 26 червня атакували безпілотником дітей у Херсоні.


.

В обласному центрі через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. А в її 15-річної сестри діагностували вибухову та черепно-мозкову травму й контузію. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Також за медичною допомогою самостійно звернулись троє дорослих. Постраждалі знаходились разом з дітьми, про яких били росіяни.

Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала гуманітарний штаб у Херсоні. Було пошкоджене приміщення штабу, а також три автомобілі. Постраждали пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії. Потерпілі самостійно звернулися за медичною допомогою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів