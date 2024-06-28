Здавали колег і служили рашистам - у ДБР розповіли про гучні справи зрадників України

https://racurs.ua/ua/n196765-zdavaly-koleg-i-slujyly-rashystam-u-dbr-rozpovily-pro-guchni-spravy-zradnykiv-ukrayiny.html

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За матеріалами ДБР суд призначив 15 років ув’язнення двом зрадникам, завершено розслідування та повідомлено про підозру ще 15 перебіжчикам.

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Про це Держбюро розслідувань повідомило 28 червня.

За матеріалами ДБР Біляївський районний суд Одеської області визнав винним у держзраді експравоохоронця з окупованого Генічеська на Херсонщині. Після захоплення міста у 2022 році чоловік отримав від окупантів посаду начальника дільничних інспекторів.

Також 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ексначальник сектору правоохоронного органу Старобільського району Луганської області з Біловодська, який добровільно вступив на «службу» до так званого Біловодського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр.

Довічне ув’язнення загрожує колишній очільниці Генічеського райсуду, яка здала фсб дані колег та місцевих силовиків. Після захоплення частини Херсонської області суддя одразу пішла на співпрацю окупантами та почала здавати цінну інформацію ворожим спецслужбам.

Працівники ДБР завершили розслідування у справі експрацівниці оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області, яка у захопленому місті влаштувалась на «службу» до агресорів.

За матеріалами ДБР судитимуть зрадника, який очолив окупаційну поліцію в Приморську Запорізької області. На співпрацю з окупантами експравоохоронець пішов ще на початку повномасштабного вторгнення і продовжує слугувати й зараз.

Скеровано до суду обвинувачення щодо екскерівника ДП «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», який перейшов на бік ворога та на користь окупантів контролює лісове господарство на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Перед судом постануть перебіжчики з «експертно-криміналістичного центру» з Херсону. Один з обвинувачуваних — колишній правоохоронець. Він влаштувався до фейкового криміналістичного центру окупантів та отримав посаду заступника начальника. Другий фігурант без відповідного досвіду став працювати у криміналістичному центрі експертом по наркотичним речовинам.

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно екскомандира корвету «Придніпров'я», який зрадив Україну. У 2014 році він відмовився передислоковуватися та продовжив службу у російському чорноморському флоті на посаді командира підводного човна «Колпино» 4 окремої бригади чорноморського флоту рф та воює проти України.

До суду направлені обвинувальні акти щодо двох співробітниць Державної міграційної служби із селища Мілове Луганської області, які залишилися на окупованій території та почали активно співпрацювати із загарбниками.

Також працівники ДБР завершили розслідування щодо працівниці правоохоронного органу за Сватівського району Луганщини, яка вирішила перейти на бік росіян та почала служити у місцевій окупаційній поліції.

Завершено розслідування та направлені до суду обвинувачення щодо двох псевдосуддів «днр», які зараз займають посади «заступника голови донецького гарнізонного військового суду днр» та «судді верховного суду днр» на підставі наказу президента рф.

Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх керівників одного з відділень пожежно-рятувальної частини міста Лиман у Донецькій області, які перейшли на «службу» до загарбників, а після звільнення втекли за окупантами.

За колабораціонізм та дезертирство судитимуть прикордонника з Луганщини, який у 2022 році втік зі свого підрозділу та залишився у Старобільському районі під тимчасовою окупацією росіян та отримав посаду у «55 пожежно-рятувальної частини мнс лнр».

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру прикордоннику з Вовчанська, який після початку російського повномасштабного вторгнення до України перейшов до лав окупантів.