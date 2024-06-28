путін подарував Кіму авто компанії, яка імпортує деталі з Південної Кореї

https://racurs.ua/ua/n196771-putin-podaruvav-kimu-avto-kompaniyi-yaka-importuie-detali-z-pivdennoyi-koreyi.html

Ракурс

владімір путін подарував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину автівку компанії, яка використовує деталі з Південної Кореї.

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Автомобіль «Аурус» у рф представили у 2018 році. До 2023 року для складання цих автівок росія імпортувала обладнання на суму щонайменше 34 млн дол, пише Reuters.

Після повномасштабного вторгнення в Південної Кореї, яку Кім Чен Ин називає «головним ворогом», було закуплено товарів на $5 млн. Йдеться, наприклад, про деталі кузова, датчики та перемикачі.

Раніше «Ракурс» повідомляв. що «високого» гостя «верховний лідер» Північної Кореї катав Пхеньяном броньованим контрабандним «Мерседесом». Під час урочистої поїздки ненависники усього «західного» путін та Кім, стоячи, висунулися у 1,5-метровий люк. Хоча їм двом і так було досить тісно, до них третім доєднався ще й перекладач.