Чоловік підірвав гранату на Троєщині. Фото: поліція Києва

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У Києві на Троєщині вночі 29 червня прогримів вибух.

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З’ясувалося, що 51-річний місцевий житель підірвав ручну гранату в одному з житлових кварталів. Вибухом були пошкоджені 11 автомобілів, проте ніхто з громадян не постраждав. Про це столична поліція повідомила у Facebook.

Поліціянти за силової підтримки спецпризначенців «Корд» затримали зловмисника за місцем проживання. В оселі затриманого правоохоронці виявили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Слідчі намагаються встановити походження зброї.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Мешканцю столиці за скоєне загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, у травні в центрі міста Бровари на Київщині утікач кинув гранату в правоохоронців, які його переслідували. Сам зловмисник та один із правоохоронців дістали поранення.