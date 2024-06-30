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Ракурс
Рашисти активно застосовують проти України керовані авіабомби, фото: «Вікіпедія»

Понад 800 керованих авіабомб скинули рашисти на Україну за тиждень — Зеленський

30 чер 2024, 14:05
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Російські загарбники за тиждень застосували проти України понад 800 керованих авіабомб.


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Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що основою для зупинення щоденного російського терору є сучасна протиповітряна оборона й завдання ударів на великі відстані.

Дякую всім партнерам, які це розуміють, — резюмував Зеленський.

Джерело: Ракурс


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