Рашисти активно застосовують проти України керовані авіабомби, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n196832-ponad-800-kerovanyh-aviabomb-skynuly-rashysty-na-ukrayinu-za-tyjden-zelenskyy.html

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Російські загарбники за тиждень застосували проти України понад 800 керованих авіабомб.

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Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що основою для зупинення щоденного російського терору є сучасна протиповітряна оборона й завдання ударів на великі відстані.