Український дрон «Бобер». Фото:

https://racurs.ua/ua/n196841-dalekobiyni-ukrayinski-drony-ne-zaminyat-rakety-zelenskyy.html

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Україна зараз має високотехнологічні дрони й змогла збільшити їх виробництво.

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Далекобійність цих БпЛА на сьогодні сягає 1 тис. 300 км. Однак ці безпілотники не зможуть замінити ракети, бо їхня потужність набагато менша. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Труді Рубін.

Тобто є сьогодні 1 тис. 200 км, є понад 1 тис. 300 км. Але ми повинні зрозуміти, що це дрон. І його потужність набагато менша, ніж ракети. У росіян теж є «Шахеди», і ми навчилися їх збивати й більшість збиваємо. І не витрачаємо сьогодні вже ракети проти дронів. Ми навчились як з цим боротися. Так само і росіяни. Вони сьогодні страждають від наших дронових атак, але все одно вчаться, — зазначив глава держави.

Український лідер зауважив, що неможливо порівняти потужність удару дроном з потужністю ударом ракети. Також це озброєння має різну швидкість.

Зеленський наголосив, що Україна розвиває ракетну індустрію. Президент висловив упевненість, що в цьому напрямку буде розвиток і успіх.

Нагадаємо, 30 червня генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що Україна за доволі стислий проміжок часу розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз ці БпЛА уражають стратегічні об'єкти ворога на відстані понад 1 тис. км.