ЗСУ відбили 23 штурми на Покровському напрямку. Фото:

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Бойові дії в Україні не припиняються — 30 червня на фронті відбулося вже 90 бойових зіткнень.

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Зокрема, загарбники збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Захисники відбили п’ять спроб просунутися в бік українських позицій. Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку. Росіяни сунули вперед у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Сьогодні тут було вже 29 штурмів. Шість бойових зіткнень ще тривають.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку в районах Невського та Торського. Ще два бої тривають у районі Невського.

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Тут противник атакував шість разів, а чотири штурми ще тривають.

На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію й скидав керовані авіабомби в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька. А на Времівському напрямку триває бій в районі Макарівки.

У Генштабі додали, що на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, напередодні паблік Deep State інформував, що Сили оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві. Українські військові вибили російські війська з низки позицій на схід від Тернів і Ямполівки, взявши під контроль ділянку шириною до 4,2 км на глибину до 1,3 км.