Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали операції з розмінування у Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n196869-turechchyna-bolgariya-ta-rumuniya-rozpochaly-operaciyi-z-rozminuvannya-u-chornomu-mori.html

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Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали операції з розмінування у Чорному морі.

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Як повідомляє Bloomberg, ці країни 1 липня розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі для підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для експорту українського зерна.

Ініціатива, яку очолює Стамбул, — перша велика спільна акція чорноморських країн після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року — ставить за мету знешкодження мін, що дрейфують у певних районах Чорного моря.

Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду щодо спільної боротьби з морськими мінами в Чорному морі 11 січня цього року.

рф та Україна — перший і другий за величиною виробники зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажних суден. Минулого року після виходу із зернової угоди росія оголосила військовими цілями усі судна, що йдуть в українські порти, що разом з мінною небезпекою закрило чорноморський маршрут українського експорту для більшості морських перевізників.

У вересні 2023 року Україна відкрила свій маршрут. Хоча це дозволило успішно збільшити експорт та допомогти зростанню економіки, морський коридор для головного експортного товару України не можна порівняти з колишнім ні обсягами, ні безпекою.

Туреччина, Румунія та Болгарія входять до НАТО. Проте їхні морські сили діють поза межами альянсу, частково для того, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з росією.