Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n196879-seriya-vybuhiv-progrymila-v-okupovanomu-krymu-foto-prylotiv.html

Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму.

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Доволі гучно було на території анексованого півострова у понеділок, 1 липня. Окупаційна влада заявляє про роботу ППО, яка нібито збила усі повітряні цілі. Однак місцеві інформують про прильоти. Зокрема у Балаклаві. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що, ймовірно, було влучання у російську систему протиповітряної оборони.

Також видніється дим і поблизу Балаклавської ТЕС. Звуки вибухів чули й у Севастополі.

Крім того, повідомляють, що приліт відбувся по військовій частині окупантів у районі Карані.

Нагадаємо, 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів, який забезпечував підтримку зв’язку із сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.