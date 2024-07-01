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Ракурс
Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму — фото прильотів

1 лип 2024, 19:48
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Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму.


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Доволі гучно було на території анексованого півострова у понеділок, 1 липня. Окупаційна влада заявляє про роботу ППО, яка нібито збила усі повітряні цілі. Однак місцеві інформують про прильоти. Зокрема у Балаклаві. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що, ймовірно, було влучання у російську систему протиповітряної оборони.

Також видніється дим і поблизу Балаклавської ТЕС. Звуки вибухів чули й у Севастополі.

Крім того, повідомляють, що приліт відбувся по військовій частині окупантів у районі Карані.

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів, який забезпечував підтримку зв’язку із сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.

Джерело: Ракурс


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